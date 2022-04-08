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雲林私校2學生確診 學校停課10天將篩檢千人

2022/4/8 17:03（4/8 21:11 更新）
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雲林縣長張麗善8日下午召開線上記者會表示，雲林縣新增3例COVID-19本土確診案例，目前3人於醫院治療中。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月8日
雲林縣長張麗善8日下午召開線上記者會表示，雲林縣新增3例COVID-19本土確診案例，目前3人於醫院治療中。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月8日
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（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）雲林縣今天新增3人確診COVID-19，其中2人是姐妹，就讀同間私立小學，全校1293名師生，明天將安排PCR篩檢。目前維多利亞雙語中小學、揚子中學預防性停課10天至4月17日。

雲林縣長張麗善下午召開線上記者會說明，依據指揮中心公布今天雲林縣新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，分別為案26255、26256、26257，目前3人於醫院治療中。

張麗善說，案26256為未滿10歲女童、案26257為10多歲女學生2人是姐妹，平時在斗六市學校上學，連假期間曾到新北市母親娘家探親與親友同桌用餐，因外公（案25858）昨天確診，家人自行開車載往醫院採檢後，2人都呈陽性。

衛生局長曾春美表示，姐妹年齡還小，未上學時都與父母一起活動，目前已匡列90餘人，4月1日與6日2人在學校上課，全校1293名師生，明天將安排PCR篩檢。

另外，案26255為本國籍50多歲女性，平時居住在北港鎮，為之前染疫者案25350同住家人，6日匡列為居家隔離，7日有發燒症狀，PCR篩檢陽性，無對外足跡。

教育處長邱孝文表示，雲林縣新增校園預防性停課規定，學校若有人確診停課10天，匡列居隔則停課1天清消，目前維多利亞雙語中小學、揚子中學預防性停課10天至4月17日，另古坑國中、斗六家商進修部、崙背國中、東明國中今天停課1天清消，再視疫情滾動調整。

張麗善說，這2天多名在校學生確診，呼籲家中有12歲以下的孩子，儘量不要四處移動，家長更要關心未成年的青少年，勿涉足不正當場所。

張麗善也強調，大甲媽與白沙屯即將出巡，雲林縣校園不開放，廁所、洗手台都禁止香客使用，超過500人參與的廟會活動，向縣府提報防疫計畫書通過才能舉辦。（編輯：郭諭儒）1110408

（雲林縣政府提供）
（雲林縣政府提供）
雲林縣教育處長邱孝文8日表示，雲林縣新增校園預防性停課規定，學校若有人確診停課10天，匡列居隔則停課1天清消。圖為雲林縣學校停課情形。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月8日
雲林縣教育處長邱孝文8日表示，雲林縣新增校園預防性停課規定，學校若有人確診停課10天，匡列居隔則停課1天清消。圖為雲林縣學校停課情形。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月8日
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