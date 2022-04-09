新北居家照護執行方案出爐 10日開試營運會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市衛生局長陳潤秋（左）9日表示，「新北市COVID-19居家照護關懷中心執行方案」結合民政局與衛生局以往照顧居檢隔離者的經驗，再進行升級調整，並建立模擬問答的Q＆A與標準作業流程（SOP），讓執行者有所依據。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北9日電）新北市府今天公布COVID-19居家照護關懷中心執行方案，10日將舉行試營運會議，並「開箱」展示關懷物資，11日將與中央敲定醫療照顧細節，12日視察居家照護關懷中心。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋，下午共同主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，並出示「新北市COVID-19居家照護關懷中心執行方案」，這計畫早已研擬多時，經上午討論會議修正，不過，會中並未公布細節。

劉和然說，中央的指引出爐後，昨天、今天已分別舉行內部會議，10日上午10時30分將舉行沙盤推演的試營運會議，重點在生活關懷細節，並將展示關懷箱物資、宣導手冊等內容。

劉和然說，醫療照護的大方向確立，但細項仍須與中央指揮中心逐一核對，確保彼此沒有落差。11日與中央敲定後，將公布所有的照護模式。另外，12日侯友宜將親自視察區公所的居家照護關懷中心；劉和然說，新北居家照護關懷中心正式營運時間要由中央公布。

陳潤秋接受中央社記者訪問表示，新北市執行方案整合以往居家檢疫關懷中心的標準作業流程（SOP）版本，再升級為居家照護關懷中心版本，因居家照顧對象為確診患者與家人，因此執行方案流程需調整與精進。

她舉例，以往居家檢疫可安排防疫計程車送醫或採檢，現在須調度救護車後送就醫。至於三餐所需飲食，由市府提供資訊給確診者與家人，可透過物流公司、外送平台下單採購。

市府說，除應用虛擬病房與遠距醫療照護，還結合消防局的「新北市全災型智慧指揮監控平台（EDP）」系統及監測資料，隨時掌握病患報案時的地址、地理方位、後送醫療的綠色通道路徑等。

陳潤秋說，醫院接獲確診個案資料時，會先以電話評估個案健康狀況，分流到專責醫院、或集中檢疫中心或居家照護。衛生所協助下載「新北iCARE健康雲」，提供每天填寫健康問卷，並設電子圍籬掌握行蹤。

她表示，居家照護分生活關懷與健康照護，將公布29區公所關懷專線、7大核心醫院的關懷專線，提供心理諮商、寵物照顧、弱勢協助、緊急事故、醫療諮詢與視訊看診、後送醫療。

侯友宜表示，病毒傳播速度快，目前疫情未達高峰期，新北已做最壞的打算、最好的準備，讓居家照護成為選項，絕對不能等到醫療量能被衝垮才做。（編輯：方沛清）1110409