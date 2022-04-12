軍中群聚未歇 嘉縣精忠營區再添2例確診

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣今天公布4例COVID-19確診，精忠營區新兵再增2例，累計24例；另2例為外縣市旅遊確診，其中60歲男子為屏東天上人間群聚案接觸者、29歲女子清明連假到北部旅遊染疫。

嘉義縣長翁章梁下午召開線上記者會，嘉義縣新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案28310、28311、28521及28649，其中28310、28311是大林崎頂精忠營區新兵。

翁章梁表示，精忠營區2例確診為同梯入伍高密度接觸群聚新兵，全案已累計24人確診，今天針對同梯入伍密切接觸新兵快篩354人全數陰性，衛生局密切觀察及掌控中。

另外，案28521是29歲女性，為太保某公司員工，1日至5到北部旅遊，7日出現症狀，快篩陰性，11日因症狀未改善，經衛生局安排PCR採檢後確診。案28649男性60歲，為5日屏東天上人間群聚案接觸者，昨天PCR採檢後確診。翁章梁說，今天公布染疫者均已收治隔離。

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嘉義縣衛生局長趙紋華指出，案28521嘉義縣足跡大多往返住家及公司，曾至故宮南院對面7-11故宮門市購物、到太保祥和診所及祥和藥局就醫領藥。案28649與朋友到屏東天上人間消費，經友人告知天上人間群聚案後，自我隔離、三餐自煮，期間曾至7-11嘉朴門市購買快篩。

趙紋華說，曾與確診者接觸或足跡重疊，攜帶身分證及健保卡並戴醫用口罩，就近至「全國指定社區採檢院所」接受採檢，報告出來前不可外出。（編輯：郭諭儒）1110412

（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁12日下午召開線上記者會，公布嘉義縣新增4例COVID-19本土確診個案，其中2例為大林崎頂精忠營區新兵。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月12日