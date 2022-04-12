連續2屆爆涉貪 苗栗縣通霄鎮長5年換7次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣通霄鎮近2屆民選鎮長都爆發貪污案於任期中停職，縣府接連指派代理人選，今天傳出消防局長徐新淵將於15日退職後接任代理鎮長，通霄鎮公所5年來已「易主」7次。

苗栗縣消防局今天發布人事異動訊息，局長徐新淵自111年4月15日退職，所遺職缺由消防局副局長匡夢麟陞任，並自同日生效。

苗栗縣政府民政處長彭基山證實，徐新淵退職當天將同步回鄉接任通霄鎮代理鎮長一職；現任代理鎮長陳永賢則因屆齡滿65歲，解除代理後無法再以機要任用回縣府擔任簡任秘書。

通霄鎮近2屆民選鎮長都於任期內爆發貪污案，2017年3月時任鎮長徐永煌因工程採購弊案涉嫌圖利、貪污遭停職，苗栗縣政府先後指派鎮公所主秘呂廷泓、縣府簡任秘書潘志明代理鎮長至任期結束。

接著2018年鎮長選舉由陳漢志當選，卻在2021年9月因涉嫌向太陽能光電廠商收賄，遭起訴羈押，縣府依地方制度法予以停職，並派簡任秘書陳永賢代理鎮長；今年3月，陳漢志獲交保後主動請辭，縣府再度指派陳永賢代理通霄鎮長。

如今消防局長徐新淵將於15日接替陳永賢代理通霄鎮長職務，累計鎮公所5年來主事者已更迭7次，包含鎮長、代理鎮長已換了6人。

彭基山指出，通霄鎮因接連2屆鎮長「出狀況」，地方派系、政情又較其他鄉鎮複雜，縣府派代人選須與代表會意見磨合、又能遂行縣府政策方針，難度相對高，以致「易主」多次。（編輯：方沛清）1110412