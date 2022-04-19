忘了報名全運卻給比照金牌獎金 北市府允諾調查

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市議員簡舒培今天質詢指出，台北市體育局去年漏報名全運會鐵人三項比賽，事後竟發新台幣285萬元補償金，批體育局違法，台北市法務局及政風處允諾將進行後續調查。

台北市議會今天進行教育部門質詢及答覆，民進黨台北市議員簡舒培質詢表示，2021年全國運動會去年10月在新北市舉辦，但台北市政府卻因不熟系統而漏報名鐵人三項混合接力，因為體育局的疏失漏報，結果補償方案卻是市民買單，非常荒唐。

簡舒培指出，自己前幾天收到匿名陳情，內容說「李再立瘋了，柯P是幫兇，110年全國運動會鐵人三項選手沒有報名，沒有參賽可以領285萬元獎金，真是天下奇聞」。

她表示，被漏報名選手們（張家三姊弟張嘉家、張家豪、張婷婷和好手張團畯）相當優秀也很有機會連莊取得金牌，卻因體育局疏失而錯過參賽，但體育局竟直接讓他們比照金牌領取獎金，總共發放285萬元獎金補償，但沒有參賽，這樣合理嗎？以後都比照辦理嗎。

簡舒培指出，體育局去年12月將補償方案送到市長室後核定發放285萬元，且是以新增「110年度全國運動會鐵人三項混合接力選手教練補償案獎勵金」名目，比照「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，比照得獎方式發給234萬6000元。

另外還新增「110年全國運動會鐵人三項混合接力選手教練補償案訓練補助金差額」名目，再發給50萬4000元，且分兩年給付。

簡舒培說，體育局針對漏報名事件僅處分督導副局長到業務承辦人等5人共記7支申誡，但台北市民卻買單285萬元，選手們則失去參賽奪牌機會，最後巧立名目發補助金，這怎麼會對。

她指出，體育局發放獎金方式根本違法，因為未完成報名程序，依「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」規定，是獎勵參賽者報名且獲得名次才能領取，這些人有何資格拿獎金，質疑是否怕被選手提告所致。

簡舒培質疑，以後北市公務員若有行政疏失，是否全都由台北市民買單，要求台北市法務局針對此事進行調查，政風處則於1週內提交政風報告。

台北市體育局長李再立答詢表示，這些認真備賽的選手無法參賽，並非為其疏失，而是行政作業造成他們無法參賽，所以為確保他們的權益不要受到損害，而給予訓練補助金（補差額）和獎金補償，「所以是『比照』而不是『依照』」。

他說，是按選手的選拔賽成績和當時個人賽成績（冠、亞軍）而發放補償金。不是理所當然發放，但這是對選手能做的微薄補償，因為他們的榮譽和金牌已無法爭取了，此處理方式是體育局建議、市府長官勉予接受。

法務局表示，民眾（選手）若有權益受損可提國賠，若求償且查證屬實則由台北市政府付錢，並進一步審查公務人員是否有過失、民眾是否受損，若公務員有責任就會向其求償。此案未走國賠，但體育局應是衡量案件有預期損失，才直接進入補償階段。

針對後續調查，法務局及政風處現場都允諾將比照辦理。（編輯：吳協昌）1110419