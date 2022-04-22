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南投確診師曾去阿妹演唱會釀全校停課 再增學生染疫

2022/4/22 16:30（4/22 16:50 更新）
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國內COVID-19疫情持續延燒，南投縣政府22日公布新增10例確診個案，足跡包含南投市、竹山鎮、埔里鎮等地，各地公所獲報派員清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月22日
國內COVID-19疫情持續延燒，南投縣政府22日公布新增10例確診個案，足跡包含南投市、竹山鎮、埔里鎮等地，各地公所獲報派員清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月22日
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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）竹山鎮桶頭國小1名代理教師曾去歌手張惠妹演唱會確診COVID-19，且教師的女學生也確診，全校停課，今天再增教師的11歲男學生發燒、頭暈等不適，採檢陽性，收治台中某醫院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布10例確診個案，其中1例轉外縣市、9例屬南投縣包含4例個案密切接觸者居家隔離陰轉陽、2例疑為職場群聚、1例有台北旅遊史、1例為彰化縣個案接觸者、1例疑為家庭群聚個案。

竹山鎮桶頭國小1名代理教師曾去歌手張惠妹演唱會確診COVID-19，且教師的11歲女學生也確診，全校21日至30日停課，今天再增1名11歲男性PCR陽性確診，根據衛生局公布資訊，這名小學生未達疫苗接種年齡，為雲林縣個案學生，昨天發燒、頭暈，採檢Ct值21.6。

衛生局表示，確診學生收治台中市某醫院隔離治療，匡列密切接觸者同住家人8人、同車師長2人、同車學生9人、同車師長兒子1人，採檢皆陰性；補習班老師及同學7人，快篩皆陰性，縣內公共足跡史包含竹山鎮自強路鴻儒補習班，通知業者完成環境清消作業。

另外，從事美髮業的南投市28歲女性因女兒被匡列為密切接觸者，昨天自行快篩陽性，至醫院採檢陽性，匡列密切接觸者含職場21人，其中快篩陰性16人、陽性5人，PCR採檢陰性3人、陽性2人，縣內公共足跡包含安麗美髮、南投市三和夜市等，通知環保局完成清消。

衛生局表示，從事旅遊業的鹿谷鄉43歲女性為彰化縣確診個案17日合歡山旅遊團的接觸者，昨天流鼻水、咳嗽至醫院採檢陽性，Ct值17.8，收治集中檢疫所；名間鄉17歲男高中生昨天頭痛、流鼻水、咳嗽，至醫院採檢陽性，Ct值19.4，收治集中檢疫所。

竹山秀傳醫院中醫部主任楊惠勝說，確診者常見有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水症狀，被很多人誤以為是小感冒，約2年前研發的中藥「清冠1號」治療並減緩不適症狀效果不錯，有需要者可向竹山秀傳醫院中醫部諮詢後由中醫師診斷開立處方，勿自行抓藥或網購。（編輯：黃世雅）1110422

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