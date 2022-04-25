台鐵五一集體休假 公路總局加開新左營台東區間客運

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）台鐵五一勞動節當天所有列車將停駛。台鐵、高鐵、公路總局今天上午演練新左營站疏運，民眾到站前北路出口可搭南向客運到屏東、台東，往北則搭高捷到岡山轉運站轉乘客運。

台鐵企業工會發起五一集體休假，表定當天所有列車都將停駛。台鐵、公路總局與台灣高鐵人員今天上午在台鐵新左營站演練當天疏運計畫，模擬旅客到達新左營站後，引導到站前北路側出口搭乘接駁客運。

現場演練，旅客搭乘高鐵到左營，出站後會由高鐵站務人員引導到大廳相連的台鐵新左營站，再由台鐵、公路總局人員引導搭乘手扶梯、電梯到站前北路側1樓出口，讓民眾刷悠遊卡等電子票證搭乘類火車客運疏運班次。車輛並在LED顯示幕、車前擋風玻璃右下角標示路線，以利民眾辨識。

台鐵新左營站長劉俊哲說明，因應5月1日表定火車都停駛，聯合新左營站捷運、高鐵、公路監理所單位整合應變。新左營站隔壁是高鐵、北方是高雄捷運，也有公路運具，但經清點發現往屏東、台東方向旅客沒有鐵路的替代運具可選，因此請公路總局增開高雄到台東區間客運。

公路總局高雄區監理所長李瑞銘表示，從新左營站出發的南向轉乘客運包含，0962次往台東經枋寮、對開共16班次，0963次往台東經潮州、枋寮、太麻里、知本等站、對開共14班次；往屏東則已準備22輛車、2輛預備車，將開102班次，離峰時段每30分鐘一班、下午1時30分到晚上9時尖峰時段則每15分鐘一班。

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往台南方向旅客，高雄市區監理所長劉育麟指出，高雄往台南中長途有高鐵、國道客運，但中間有11個台鐵站，距離短且旅次多。疏運上運用高雄市現有紅線捷運到岡山轉運站，再由岡山轉運站轉乘8046支線，上午5時30分到晚間11時23分，約每30分鐘一班，預計共開82班次，屆時將視旅客數量適時加開；當天在各火車、公車站都會有人引導搭車。

人力調度方面，劉俊哲說，台鐵各站站長當天都會服務，新左營也會有5名站務人員上班。李瑞銘表示，因應台鐵停開，高雄區監理所共有43人當天會上班、調派39名駕駛支援；劉育麟說，高雄市區監理所則將有42人志願性上班。（編輯：黃世雅）1110425