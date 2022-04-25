花蓮站類火車演練 台鐵估東線約萬人轉搭[影]

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台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班，台鐵局25日上午於花蓮火車站演練交通疏運計畫推演情境，在公路總局協助下，由公路客運與遊覽車業者支援加開班車。中央社記者李先鳳攝 111年4月25日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）台鐵工會五一不加班，交通部調派遊覽車等疏運的「類火車」因應，今天上午在花蓮火車站演練，台鐵表示，初估東線轉搭類火車乘客約1萬人左右。

因應台鐵工會五一勞動節不加班，台鐵局上午在花蓮火車站針對交通疏運計畫推演情境，演練民眾無火車可搭，紛紛湧向花蓮站服務台，在公路總局協助下，由公路客運與遊覽車業者支援加開班車，並引導旅客轉乘動線及以電子票證刷卡上下車情形。

台鐵局主任秘書陳裕謀接受媒體聯訪表示，五一勞動節基層員工不加班，火車全部停駛，協調公路局花蓮監理站加開客運的「類火車」，有花蓮站直達台東站和沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山及鹿野等站的兩種車班可搭乘。

陳裕謀說，五一勞動節當天火車票，系統已封鎖不再售出，目前已訂票有1萬7000多張，陸續退票約1萬張，初估東線南下北上乘客搭乘類火車約在1萬人上下。

陳裕謀指出，往來北花的旅客本來就是比較多，原本就有客運，只是班次較少，五一當天規劃100趟次，也就是每10分鐘開出一輛；也考慮到連假北花車輛多，但當天是3天連假中間的那天，塞車壓力會比較紓緩，而且受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響，旅遊的人數會比較少，大多是返鄉民眾。（編輯：黃世雅）1110425