台東補習班員工1傳9學生 疫情也燒入東管處

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）今天新增75例，其中10例是補習班1員工傳給4個學校共9名學生；另外，疫情也燒進中央單位，東管處3名外包人員感染且延伸7人相繼確診。

台東縣政府今天發布新聞稿指出，台東縣今天新增75名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於0歲至62歲不等，皆屬輕症，48例為密切接觸者確診，22例感染源待釐清及5例可傳染期有外縣市足跡。

從初步疫調了解，48例密切接觸者確診個案中，2例為同校、11例為補習班、3例為職場、32例為親友接觸傳染。個案相關足跡皆已由環保局進行戶外清消，全縣累計匡列1890名，其中1009名仍未解隔。

台東縣政府進一步說明，從新增個案中初步研判，3例職場感染為交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處3同事且延伸至同事的小孩及學校主任共7人相繼確診。東管處長林維玲則透過文字訊息表示，這3人為八仙洞勞務外包清潔人員，非屬管理處上班員工。

另外，今天的11例補習班個案中，有10例屬於利嘉地區某補習班，補習班內1名員工確診後延伸4學校9名學生也陸續確診。

今天校園新增27名學生、2老師確診，累計共129名學生、10名老師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：何嘉仁安親班1班級縮短停課至4日、新生國小1班級縮短停課至3日、南王實驗小學1班級縮短停課至3日、大王國小全校停課至6日、豐田國小全校停課至7日、太麻里鄉立幼兒園全園停課至6日、新生國中2班級停課至6日。

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初鹿國中1班級停課至7日、台東市立幼兒園1班級停課至6日、復興國小1班級停課至7日、三間國小（含附幼）全校停課至6日、康樂國小1班級停課至7日、小博士文理補習班全部停課至8日、紅葉國小附幼全園停課至6日、富山國小附幼全園停課至7日。

衛生局呼籲，如有症狀請自行購買家用快篩檢查或至社區發放家用快篩定點診所就診，如經醫師評估後提供給家用快篩試劑回家採檢後陽性，請將快篩試劑包裝並拿至縣內社區採檢院所急診，醫師將進一步評估後進行核酸檢測（PCR）。（編輯：謝雅竹）1110501