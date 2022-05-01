花蓮累計逾3000例確診 快篩陽性率上升後趨穩定

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花蓮縣1日新增274例COVID-19確診，自3月底爆發至今累計3090例，衛生局表示，雖然花蓮已進入廣泛性社區感染，但這兩週快篩陽性率維持在3.5%，是穩定的；各相關足跡加強清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月1日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮縣今天新增274例COVID-19確診，自3月底爆發至今累計3090例；衛生局表示，雖然花蓮已進入廣泛性社區感染，整體快篩陽性率呈上升趨勢，但這兩週維持在3.5%，是穩定的。

衛生局長朱家祥在防疫記者會上說明，新增274例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，12歲以下31例、13至18歲有14例、65歲以上49例，比較多的是19至64歲有180例；但12歲以下、65歲以上者較受關注，因為12歲以下還未施打疫苗，65歲以上者較多慢性病易引起併發症。

朱家祥指出，縣內快篩陽性率分析，這兩週平均維持在3.5%左右，雖然是廣泛性社區感染，但陽性率是穩定的。他呼籲民眾，一旦確診就是病人，即使無症狀，也有專責醫師制度，會給予初次的健康評估以及每天的健康諮詢，一共10天，希望不要拒絕或是誤解政府的美意。

朱家祥也說明，自今天啟動「確診個案自主回報疫調系統」，採檢PCR陽性後，將依據所留的手機號碼發送簡訊，民眾進入系統填報疫調資料。

朱家祥提醒，中央已放寬確診者就醫方式，如遇到發燒超過48小時或高燒超過攝氏39度、氣喘等緊急狀況，可由同住親友接送或自行前往就醫，若因此收到「電子圍籬」違規警示，事後不會開罰，千萬不要延誤就醫。

另外，教育處代理處長翁書敏說明校園疫情狀況，新增包括四維高中、自強國中、北埔國小等17所國高中小學暫停實體課程。（編輯：謝雅竹）1110501