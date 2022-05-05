北士科篩檢站將設機車專用道 柯文哲籲先預約

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）北士科車來速篩檢站連日出現塞車、大排長龍情形，台北市長柯文哲今天說，現在只開2線作業，明天起會加開1線給騎機車、腳踏車和行人，呼籲市民騎車來比較方便，盡量先預約。

柯文哲下午偕同副市長黃珊珊、聯合醫院總院長璩大成等人前往北士科COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽車來速篩檢站視察，柯文哲在過程中提及，與其增設一個車來速篩檢站，不如拉長現有站點營運時間，才不會來不急。

柯文哲視察後接受媒體聯訪表示，北士科篩檢站現在只開2線作業，明天起會加開1線給騎機車、腳踏車者和行人，歡迎市民朋友騎車來，這樣比較方便。

柯文哲說，還要拜託市民朋友，付款用悠遊卡最快、最乾淨，掏現金找錢要多花時間，且盡量先網路預約再來，省掉填資料等前置作業時間。

對於黃珊珊上午在市議會指出，正在文山區選址設車來速篩檢站，柯文哲說，設新站要花2、3天時間，會先讓現有站點效率發揮到最大，北士科篩檢站明天增開1線後量能可以增加50%，還有需要就延長工作時間，從上午8時開設到晚間12時。

媒體詢問，提供快篩陽性者公費PCR的防疫急門診何時會轉成上呼吸道症狀急門診。柯文哲說，當染疫數量超過PCR檢測量能，PCR就不能作為確診的工具，但目前快篩劑很缺，屆時恐怕連快篩劑都買不到，只能讓民眾有症狀就來。

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柯文哲指出，台北市現在有11處提供快篩陽性者公費PCR，而最大的台大醫院還沒投入戰場，所以且戰且走，每天監看報表，用病床數、空床數、住院數及出院數這4個數字來評估及預測未來3天疫情發展。

柯文哲說，防疫最後底線是醫院容量，這1、2天會找各大醫院院長來開會，要求加嚴住院標準，需要使用氧氣的患者才可以住院，如果不用氧氣了就馬上下床，避免病床被占滿。（編輯：方沛清）1110505