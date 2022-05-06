世界展望會協助在地就業 部落婦女可就近照顧小孩

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台灣世界展望會培訓弱勢家庭婦女，協助她們在地就業，就近照顧兒童，不僅讓家更好，也讓社區更豐盛。

台灣世界展望會東區辦事處台東辦公室今天發布新聞稿，世展會自2004年開始，以符合在地產業特性的方案規劃，進行農作物產銷、雞隻養殖、餐飲烘焙、特色觀光等生計發展方案，持續培力弱勢家庭成員（婦女）增進產業技能、創業能力與財務管理知識，使家長獲得一技之長，逐步改善家庭經濟。

東區辦公室表示，「小秋」媽媽（化名）是展望會培力的個案之一，小秋的先生過世之後，她靠著加油員的微薄收入獨立照顧一雙兒女和年邁的婆婆。小秋參與台灣世界展望會台東都蘭手作培力專案編織班近4年。

小秋回憶，小時候經常看著母親編織，耳濡目染下，加上對於編織的濃厚興趣，除記憶中母親的編法，也在都蘭手作培力編織班跟老師學習許多不同的編織技法。一點一滴累積學習，作品細緻且具水準，受到顧客的青睞，令她感到很開心，在興趣之餘還能貼補家用。

小秋媽媽樂觀進取的個性，影響著兒女，尤其兒子熱愛衝浪運動，在有限的經濟狀況下，小秋鼓勵兒子嘗試搭公車至衝浪場域練習，母親及衝浪教練的支持鼓舞，兒子最終獲得全國分齡衝浪錦標賽季軍，這個獎項強化了兒子對自我的肯定。

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「小秋」接受中央社記者電話訪問表示，感謝展望會提供每學期的助學金，減緩家裡支應教育費用的負擔，社工員不定期訪視關心孩子的生活及學習，分擔了她的壓力，並讓她在編織過程中找到平靜與快樂。如今兒子已進入社會工作，女兒就讀高中，希望自己能考取中油公司加油站儲備幹部。

台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮表示，台東在地就業機會少、青壯年大多得出外工作，縣內偏鄉地區的居民找工作更加的困難。台灣世界展望會經濟發展處為協助台東弱勢家庭婦女能兼顧工作和照顧孩子，目前辦理的培力方案有飼養蝸牛專案、太麻里兒童食堂、編織班、成功鬼頭刀漢堡等培力專案。讓更多部落婦女可以在地就業，就近照顧兒童。（編輯：黃世雅）1110506