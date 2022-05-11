新北市民湧基隆防疫專線 民政局：可打1999

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）基隆市政府24小時防疫專線近日湧入許多新北市民，新北市政府民政局今天說，如果是在非新北市府關懷專線服務時段，新北市民可撥1999市民專線或在語音留言。

新北市府民政局官員告訴中央社記者，新北關懷專線為（02）82591520，上午9時到晚間9時服務；各區公所也有服務專線，上午9時到下午6時服務；非服務時段可撥1999市民專線或在語音留言。

基市府昨天說，近日防疫專線湧入許多新北市民，占來電數約25.28％；基隆市長林右昌表示，新北關懷專線時間從上午9時到晚間9時，只有基隆提供24小時服務，很多新北市民上班前會致電基隆關懷專線，尋求相關協助管道和諮詢等。

新北市長侯友宜上午在新北市府舉辦的疫情應變會議後，接受媒體聯訪表示，防疫不分中央與地方，不分鄰近各縣市，一起並肩作戰，才能團結迎戰病毒。

此外，侯友宜說，公費快篩試劑發放給居家隔離市民與醫療需求，而市民仍希望隨時可買到便宜的實名制快篩。

新北市府衛生局長陳潤秋會中報告防疫整備，已開設專責病床1936床，收治住院1239人；集中檢疫中心共1368房、2177床，目前居家照護累計9萬3995人。（編輯：李明宗）1110511