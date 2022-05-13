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業者亂丟事業廢棄物 竹東警逮3人移送偵辦

2022/5/13 14:09（5/13 14:46 更新）
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新竹縣許姓男子等3人，承攬工程事業廢棄物清運作業，卻趁深夜無人之際，將廢棄物載至新竹縣五峰鄉偏遠山區亂丟，警方13日依違反廢棄物清理法，將3人移送新竹地檢署偵辦。（竹東警分局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月13日
新竹縣許姓男子等3人，承攬工程事業廢棄物清運作業，卻趁深夜無人之際，將廢棄物載至新竹縣五峰鄉偏遠山區亂丟，警方13日依違反廢棄物清理法，將3人移送新竹地檢署偵辦。（竹東警分局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月13日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣許姓男子等3人，承攬工程事業廢棄物清運作業，卻隨意將廢棄物丟棄在五峰鄉偏遠山區，警方今天依違反廢棄物清理法，將3人移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣竹東警分局今天發布新聞稿表示，警方從民國110年10月起，陸續發現許姓男子等3人，以經營廢棄物處理的工程行作為掩護，再承攬他人工程拆除的事業廢棄物的丟棄作業，趁深夜無人之際，將廢棄物載至新竹縣五峰鄉偏遠山區亂丟，以每車新台幣8000至1萬收費，牟取暴利。

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警方也成立專案小組，由新竹縣地檢署檢察官翁貫育指揮偵辦，經警方摸黑上山埋伏、跟監，陸續蒐集到相關事證，今天兵分多路執行拘提、搜索，以及傳喚通知相關人等到案釐清案情。訊後，將許姓男子等3人，依違反廢棄物清理法移送新竹地方檢察署偵辦。

竹東警分局長林明鋒表示，若民眾發現違法或任意棄置廢棄物等環境污染行為，請撥打110報案專線，共同守護我們的美麗家園，讓下一代有更好的生活環境。（編輯：黃世雅）1110513

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