歸仁中山路治水有成 黃偉哲勉持續精進

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市歸仁區中山路去年「0605」、「0801」豪雨積水。今年第一道梅雨鋒面來襲，台南市長黃偉哲今天視察治水；對於水利設施改善後就未再淹水，在地里長也表達感謝之意。

歸仁區中山路去年兩度豪雨積水，調查後發現當地有側溝排水孔堵塞，以及側溝與箱涵間聯通管不足等問題。南市府水利局、工務局及環保局針對致災原因改善，包括新增3處箱涵聯通管及14處側溝格柵蓋，加強當地排水路清淤，自去年8月底完成後，歷經9個月的強降雨事件就未曾發生積水情形。

黃偉哲今天視察歸仁中山路及民權北路，他表示，去年短時強降雨致災淹水約30公分，經查明是側溝淤積、下水道箱涵破損導致積水排放緩慢。對於近日降雨未見有淹水情形，感謝在地里長及水利局同仁用心，希望箱涵工程盡速在汛期前完工，發揮防洪效果。

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黃偉哲強調，雖然這次梅雨鋒面降雨已趨緩，但不能掉以輕心，治水工程要做，平常排水清淤等維護工作也必須持續進行，務必抱持「治水沒有最好、只有更好」防汛整備觀念，以謹慎態度做好萬全準備。

另外，水利局今天新聞稿表示，去年進行箱涵檢視釐清淹水原因外，也發現管線穿越及箱涵受損情形，穿越管線在去年11月已排除，今年也編列新台幣390萬元經費辦理箱涵修繕工作，目前進度約43%，修繕工程預計6月上旬完成。（編輯：孫承武）1110514