竹市中油遷庫將完成整治 華麗轉身竹科X產業園區
2022/5/18 16:21（5/18 16:31 更新）
新竹市政府18日指出，中油新竹油庫區域開挖量已超過9成，目前已拆除17座油槽，預計年底可完成污染整治，再經環保局驗證，污染控制場址就將解除列管。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月18日
（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市政府今天指出，中油新竹油庫區域開挖量已超過9成，目前已拆除17座油槽，預計年底就完成污染整治，未來將透過都市計畫，活化為36公頃「竹科X」產業園區。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，中油新竹油庫位在公道五路，民國43年啟用，共有18座油槽，過去每日供油量約1800到2000公秉。油庫比鄰住宅區、商業區與科技聚落，居民廢庫聲浪從未停歇，在中央與地方攜手下，民國106年底終獲中油同意廢除新竹油庫。
新竹市產發處指出，竹市府在108年展開油槽拆除作業，陸續拆除17座油槽，僅保留1座油槽，編號為S-1油槽歷史超過50年，並由文化局列冊追蹤。
新竹市環保局表示，目前中油新竹油庫正進行土壤及地下水控制場址，預計年底整治完成後，再經環保局驗證，污染控制場址就將解除列管。
新竹市府指出，中油9公頃油庫區目前為乙種工業區，未來市府將辦理都市計畫，結合台肥19公頃用地、藝文高地8公頃用地，串聯為36公頃「竹科X」科技廊帶，成為首座都市型科學園區新典範。（編輯：戴光育）1110518
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