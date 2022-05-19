蔡其昌批防疫效率慢 中市府：沒有慢半拍問題

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近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，立法院副院長蔡其昌（左2）與企業友人向廠商採購1500劑快篩劑，19日捐助給社福團體。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）疫情升溫，立法院副院長蔡其昌今天表示，台中市府在學校停課、兒童疫苗施打等決策跟不上腳步，要求提高效率；中市府表示，家長對疫苗施打有疑慮，所以不催打，沒慢半拍問題。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，蔡其昌與友人得知訊息後，向廠商採購1500劑快篩劑，今天與市議員賴佳微、市議員參選人陳俞融等人，前往光音育幼院、家扶基金會等社福團體捐助快篩劑。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，這次因為得知幾個弱勢機構與育幼院有快篩劑的需求，特別與企業友人採購快篩劑，捐贈給經濟相對弱勢的機構與育幼院，協助孩子們與師生度過疫情。

媒體詢問對台中市高中職以下學校停課與輝瑞兒童疫苗施打決策的看法。蔡其昌說，停課要有完善規畫配套，不停課家長都很擔心，但中市疫情確診數急速上升，市府團隊都應該要做好所有沙盤推演準備。

蔡其昌指出，盧秀燕決策緩慢會造成家長們憂心，最不好的狀態就是學校課程一下停、一下不停，讓大家無所適從，希望市府有明確方向，讓家長有準備的時間。

至於輝瑞兒童疫苗部分，蔡其昌表示，看到市府團隊現在一直跟不上腳步，決策上無法明快清楚、讓市民放心，這是效率問題，市長與市府團隊應該上緊發條，不要只把時間浪費在大內宣上，做秀無助於防疫工作。

台中市政府新聞局長鄭照新透過文字稿表示，台中市相對已預告停課的縣市，確診人數相對收斂，相對有時間進行家長團體和師生的廣泛意見調查，用更周全方式研擬方案，會預留時間讓家長安排與應變。

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市府表示，先前透過記者會已說明，因為家長對兒童施打莫德納疫苗有許多問題和疑慮，因此市府不會催打，從各地縣市施打狀況來看，約2成至近4成，可看出家長有不少擔憂，因此市府至少邀請4名醫師、專家上記者會釋疑解惑。

市府指出，針對輝瑞兒童疫苗，預計25日才會抵達台中，加上教育部要求，須給家長7日思考，自17日起，台中市各校園已逐步發送接種疫苗意願書給家長，預計30日起開始施打。（編輯：陳仁華）1110519