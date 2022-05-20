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花蓮黎明教養院93人院內感染 全數解隔恢復運作

2022/5/20 16:07（5/20 16:11 更新）
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花蓮黎明教養院指出，院生及工作人員疫苗第3劑施打率超過98%，在院內疫情發生後全力配合中央及地方防疫政策，20日宣布住宿院生全體解除隔離，讓院生能返家與家人相聚。圖為院生搭乘專車返家。（黎明教養院提供）中央社記者張祈傳真 111年5月20日
花蓮黎明教養院指出，院生及工作人員疫苗第3劑施打率超過98%，在院內疫情發生後全力配合中央及地方防疫政策，20日宣布住宿院生全體解除隔離，讓院生能返家與家人相聚。圖為院生搭乘專車返家。（黎明教養院提供）中央社記者張祈傳真 111年5月20日
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮黎明教養院致力於照顧身心障礙者，4月底爆發COVID-19院內感染，累積93名院生、工作人員確診，歷經3週就地隔離，今天住宿院生全體解除隔離，將陸續恢復上課。

花蓮黎明教養院共118名院生，今天發布新聞資料指出，4月28日1名住宿院生發燒，經PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因同住樓層院生是大家庭生活模式，後續多人出現發燒症狀，確診人數增加。

黎明教養院指出，院內感染累積70名院生、23名工作人員染疫，採就地隔離安置，前線工作人員穿著全套防護隔離衣，每天上班前採檢，快篩陰性才入院執行勤務。

黎明教養院指出，院生及工作人員疫苗第3劑施打率超過98%，疫情發生後全力配合中央及地方防疫政策，今天宣布住宿院生全體解除隔離，讓院生能返家與家人相聚，院方將於23日進行樓層全面清消。

黎明教養院指出，清消後將恢復以往的生活學習模式，日間服務也將於6月1日恢復上課，感謝這段期間各界的幫助。（編輯：謝雅竹）1110520

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