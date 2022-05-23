屏東排灣族聖山 大武山山林教育中心開工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤屏東23日電）全國首座以排灣族聖山－大武山建置的山林教育中心今天開工動土。建物是以孕育出國際知名「泰武古謠傳唱隊」舊泰武國小閒置校舍改建，未來以「舊泰武登山前進基地營」問世。

依屏東縣政府原住民處規劃，位於泰武鄉的山林教育中心，未來將作為山域嚮導專業人員、山林志工訓練場及南台灣植物林相的生態教育場域。工程案經費新台幣4500萬元，以縣款支應，預計年底竣工，完工後結合屏東咖啡、串聯屏185縣道沿山部落，成為進入北大武山的重要生態文化基地。

今天動土以排灣族祈福儀式祈求工程順利完滿，屏東縣長潘孟安表示，泰武鄉不僅是咖啡產業及休憩觀光重鎮，更是每年舉辦大武山成年禮的入門口場域，泰武國小舊址在八八風災後閒置至今已13年。縣府在思考空間活化再利用時，泰武鄉公所提出大武山山林教育中心構想，期盼「舊泰武登山前進基地營」完工後，不只成為常態露營基地外，更是熱帶、亞熱帶產業教學環境產業重要場域。

潘孟安說，在硬體設備陸續到位後，更重要是「軟體」工程，未來將與鄉公所合作導入AI科技，製作環境影片，讓部落族人組成在地組織，串聯更多年輕人一起投入山林知識產業，並訓練在地導覽解說員，讓部落族人能在家鄉築夢；登山前進基地營工程完工後，將串連一系列豐厚原民文化，讓更多人深入認識排灣族的聖山。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原住民處表示，近幾年很多人喜歡從事親山活動，透過建置舊泰武登山前進基地營，不但可讓大眾懂得尊重山林，親近山林不誤入族人私有土地，更可將原住民生態智慧傳承下一代，進而吸引年輕一輩族人返鄉就業。

工程案監造建築師林存城表示，工程分兩期施作，主要就既有建物、環境地貌進行改善。第1期包括全區水土保持、排水、行政大樓拆除、碎石鋪面停車空間、教學大樓屋頂防漏、親子戶外探索教育場地、全區照明；第2期則是教學大樓建物強化、廁所整修、廚房整備、教室空間改善。（編輯：孫承武）1110523