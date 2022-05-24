高市公私協力助弱勢投保微型保險 4.8萬人受惠

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高市府長期與慈善單位合作為弱勢投保微型保險，今年集結民間各界資源協助，主動擴大納保對象，至今已為4萬8000多名弱勢市民免費造冊納保，為家人多添一份保障。

高雄市政府長期與慈善單位合作為弱勢家庭投保微型保險，因應城中城大火引起社會大眾對弱勢家庭風險分攤的重視，社會局今年集結10個慈善團體及企業資源，擴大納保對象與人數，協助低收入戶、中低收入戶、弱勢單親家庭及輕中度身心障礙者，共計4萬8836人免費投保微型保險。

社會局長謝琍琍透過新聞稿表示，市府與慈善單位合作，主動確認弱勢家戶福利資格與資料，授權後直接協助辦理投保，市民無需個別填寫要保資料。截至目前已將4萬8000多名有授權個人資料使用的弱勢市民造冊納保。

謝琍琍表示，但因個人資料保護法規定，尚有3萬8000多名符合資格者未授權個人資料使用，呼籲符合資格民眾可前往戶籍地區公所提出申請，為自己及家人多添一份保障。

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社會局表示，市府往年因資源有限，多透過說明會邀請低收入戶、中低收入戶免費投保微型保險，去年僅4481戶參加，但社會善心團體今年熱烈響應為弱勢投保，除原投保名單外，還為列冊且願接受社會資源的低收入戶、中低收入戶、領取輕度及中度身心障礙生活補助者，投保每人每年30萬元的微型保險。

其中，育有3名年幼子女的陳小姐一家是列冊低收入戶，其丈夫因罹患心臟疾病致無法穩定就業，陳小姐只得擔起家中重責，但礙於經濟收入難以自費投保一般意外保險，如今獲得社會局主動免費協助投保微型意外保險，令她非常感動。（編輯：謝雅竹）1110524