快篩陽視同確診上路 中市大型篩檢站轉型預約制

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因應「快篩陽經診斷視同確診」制度上路，台中市長盧秀燕28日表示，由台中榮總支援位於中央公園的大型篩檢站預計自6月1日開始，因應中榮調整醫護人力需求，改成預約制，籲請有需要進行PCR檢測的民眾先上中榮官網預約。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）因應「快篩陽經診斷視同確診」制度上路，使得篩檢人數減少，台中市長盧秀燕今天表示，位於中央公園的大型篩檢站，將轉型成預約制，預計6月1日開始實施。

台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案9031例，盧秀燕下午在主持台中市線上防疫記者會中指出，其中6971例為快篩陽確診，占77.18%。

盧秀燕表示，在「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，第1天的案例數占當日確診數約4成，到了今天變成77.18%，成長了3成左右，顯見越來越多人使用快篩，也讓PCR篩檢量能稍微紓解。

因應「快篩陽經診斷視同確診」制度上路，盧秀燕認為，各地篩檢站也都在轉型，持續投入服務，由台中榮總支援位於中央公園的大型篩檢站，由於篩檢人數減少，台中榮總也跟市府溝通，盼能妥適調派醫護人力，希望接下來轉型成預約制。

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盧秀燕說，經市府和醫院溝通，在29日至31日宣導期間，將採線上預約及現場排隊雙軌併行，預計6月1日開始，因應中榮調整醫護人力需求，改成預約制，籲請有需要進行PCR檢測的市民朋友，要先上中榮官網預約。

此外，在輝瑞兒童疫苗施打部分，盧秀燕表示，由於台中市再向中央爭取1.2萬劑，5月30日至6月2日連續4天，將於台中市醫療院所展開第2波預約施打，即日起開放預約，對象是滿5足歲到學齡前的兒童，家長都可以去合約院所預約。（編輯：謝雅竹）1110528