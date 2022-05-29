高市「消防一路通」計畫 節省緊急車輛20%行車時間

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高市府與消防署合作推動全台首個透過5G技術引導緊急車輛優先行駛的「消防一路通」計畫，可增加消防及救護車輛行車速度，節省20%行車時間，加強消防及救護車輛行經路口安全。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，據統計，近年全台消防車及救護車輛發生交通事故每年逾百件，用路人對於突然在路口出現或強制通行的救護、消防車輛時常反應不及，以致造成用路人、救護傷患及消防人員發生車禍傷亡。

交通局與消防局配合內政部消防署執行消防車輛行車安全管控計畫「消防一路通」，進行全台第1個串聯5G高速演算引導緊急車輛優先行駛「一路綠燈」消防廊道計畫。

交通局表示，計畫選定於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」周邊道路為試驗場域，區域內包含阮綜合醫院及成功、前鎮2個消防分隊等，實施路口包含中華五路（四維四路至正勤路段）及四維四路（成功一路至中華四路段）共12個路口。

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交通局長張淑娟說，這項計畫是全國範圍最大、首創幹（支）道控制路廊連續開啟綠燈，經過實車測試發現，可增加緊急車輛行車速度，節省20%行車時間，讓出勤救援途中更安全、快速，未來會規劃繼續拓展到其他醫院及路口。

交通局表示，「消防一路通」計畫將先進交通控制系統與119勤務派遣整合，透過5G及GPS技術，蒐集消防與救護車輛位置、速度、方向，即時控制路口號誌，讓緊急車輛通行廊道一路綠燈，提升緊急救護效率，確保路口安全。（編輯：陳仁華）1110529