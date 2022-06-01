赴新屋拜會 張善政：民調會變服務桃園的心不變

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中國國民黨桃園市長參選人張善政（前右3）1日上午到新屋區拜會地方人士，並至當地廟宇長祥宮參拜。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月1日

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（中央社記者葉臻桃園1日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天到新屋區拜會時表示，會將建言作為政見，並在選後落實，一步一腳印打拚，接觸基層和鄉親；民調會變，但他要替桃園鄉親服務的心永遠不會變。

張善政上午在立法委員張育美、前立委廖正井的陪同下，至新屋區長祥宮參拜，並與宮廟主委、委員及新屋區的里長進行交流。

張善政在致詞時表示，新屋不能只是桃園的米倉，他會在接下來的時間拜會里長，了解新屋未來可能的發展，也會一一記錄做為日後政見，並在選後落實；未來當選後，他會是一個不分藍綠、為所有鄉親打拚的市長。

張善政接受媒體聯訪時，媒體詢問有民調顯示新竹市長林智堅若參選桃園，民調較高；張善政說，民調天天在變，但他要替桃園鄉親服務的心是永遠不會變的。

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媒體追問，似乎民進黨的支持聲浪比國民黨高，對此張善政表示不擔心，會一步一腳印，在這6個月內好好打拚，接觸基層和鄉親，相信一定會扭轉。

廖正井接受媒體聯訪時表示，張善政四處請益、展現誠意，桃園鄉親都會看在眼裡，一定會支持；針對立委呂玉玲，則相信她很大氣，呂玉玲以前也講過，只要國民黨提名的人，一定全力支持，所以請大家放心，呂玉玲一定會全力支持張善政。（編輯：李錫璋）1110601