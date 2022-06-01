台東國中以下學生1成確診 遠距教學延長至10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣幼兒園和國中小學生確診累計1571名，約佔總學生數的10%；台東縣政府教育處今天下午決定，高中以下遠距教學延長至6月10日。

衛生局長黃明恩今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。

他表示，台東今日增加902名確診者、3名長者死亡個案，疫情持續升溫，目前台東縣累計確診個案14852名，12歲以下有2045名；目前全縣居隔者2056名，住院收治人數為83名、加強版集中檢疫所為56名、居家照護現管人數有4183名。

在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診156名學生、25名老師，累計共2582名學生、323名老師。

教育處長黃玉燕接受中央社記者電話訪問表示，2582名確診學生中，幼兒園126名、國中小學1445名，台東幼兒園和國中小確診學生合計1571名，約佔總學生數15510名的10%。

黃玉燕表示，台東高中以下學校暫停實體課程，實施遠距教學延長至6月10日，若有照顧需求仍可到學校。

教育處提醒學校，疫情停課期間師生確診數仍居高不下，請學校主動提醒線上學習的孩子應做好防疫措施保護好自己；另暫時停止實體課程結束後，所有學校應做好復課準備，以安全校園迎接孩子返校學習。（編輯：陳仁華）1110601