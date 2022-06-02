新竹市高中以下學校 延長遠距教學至6/10

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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）新竹市政府今天公布，竹市高中、國中小至6月10日續採居家遠距教學，而各校畢業典禮方式，將由學校自行決定線上或實體，若採實體辦理，原則上不開放家長及外賓參加。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，今天新增1585名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，因應疫情，竹市高中、國中小繼續暫停實體課，採居家遠距教學至6月10日。

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市府指出，竹市社區醫療站（武陵路25巷側），仍維持每週一至週六上午9時至12時，提供快篩陽性者現場診斷、確診及領藥一站式服務。若居家快篩陽性者，請以透明夾鏈袋妥善密封陽性卡匣，戴口罩自行前往社區醫療站，勿搭乘大眾交通工具。

市府表示，端午連假將至，提醒民眾在連假期間，仍要持續落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所。（編輯：李錫璋）1110602