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連假高雄確診稍減 陳其邁：未來10天仍是高原期

2022/6/4 16:52
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄今天確診人數較昨天略為下降，市府表示可能因連假，民眾通報較不積極。高雄市長陳其邁說，醫療量能充足，目前盛行率已達7.45%，預計再度過10天高原期，盛行率會超過1成。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄到今天盛行率達7.45%，預計再度過10天高原期，就會達1成以上，待盛行率達11到12%，才能讓高原期往下移動。

陳其邁指出，目前高雄專責病房空床率51.6%、加強型防護旅館也有78.1%空床，醫療量能充足。且高雄屬於高屏管制區，會支援包含屏東、澎湖、台東等地重症病患後送，鄰近地區有醫療量能不足，也會透過中央流行疫情指揮中心平台互相補位，民眾可以放心。

陳其邁也鼓勵基層診所，有需要就要趕快開立抗病毒藥物，如果與病患原用藥沒有嚴重交互作用，就先開藥；如果有，可以評估先停用原用藥物，盼盡早投藥。

媒體詢問，高雄清冠一號是否有缺貨問題。高雄市政府衛生局長黃志中表示，清冠一號是處方用藥，近期市立中醫院有招標採購一批，民眾使用熱門，但基本上市面都有，中醫師會適時開藥。

陳其邁也提醒，藥物須遵照醫師指示服用，不要沒得病就服用，不會有預防效果。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增9657例確診。高市府表示，其中有71例為系統重複通報、境外移入或改判。數字有比昨天下降，但可能是因為連假，民眾通報比較不積極。並呼籲有在外念書、工作的民眾回到家裡與長輩相聚，盡量都要戴上口罩、不要共餐。（編輯：郭諭儒）1110604

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