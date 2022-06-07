新確診死亡者火化爭議 侯友宜：中央應說清楚

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市長侯友宜針對新確診死亡個案火化流程爭議表示，實務流程上都是24小時火化完成，往生者最後一段路沒有家人陪伴，情何以堪，更是家屬永遠的痛，中央應說清楚講明白。

侯友宜今天巡視塭仔圳市地重劃道路建設時接受媒體聯訪，媒體詢及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新確診個案是否24小時內火化的爭議。侯友宜表示，實務運作上，就是24小時火化完畢。

才經歷喪母之痛的侯友宜表示，當往生者遺體從醫院運出來，就是用屍袋包好，所有家屬都沒辦法接近，「我去第一線火化場去看時，真得很好難過、好傷心」。

他表示，往生者在人生最後一段路沒有家人陪伴，更沒有人給予祝禱，匆忙之間，沒有辦法讓往生者走得平安，這都是家屬一輩子永遠的痛，所以當衛福部長陳時中說沒有這樣的規定，「我們聽了覺得怎麼會這樣」。

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他表示，殯葬禮俗是內政部主導，同時也在中央流行疫情指揮中心下有儘速的要求，這樣的作法已2年多，到底是怎麼樣，中央應說清楚、講明白，對當時依24小時火化過程的往生者來講，情何以堪，往生者很痛，家屬更痛，期待中央對往生者和家屬有所交代。

中央流行疫情指揮中心日前說明，COVID-19自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項第五類傳染病，無24小時內入殮並火化要求。（編輯：李錫璋）1110607