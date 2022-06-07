確診者遺體火化爭議 盧秀燕籲訂全國喪葬指引

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台中市長盧秀燕（前）7日指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為第5類法定傳染病，至今沒有降級，建議中央發布全國一致性喪葬指引，以慰死者之靈，也讓家屬、殯葬業者有所遵循。中央社記者趙麗妍攝 111年6月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）確診死亡個案遺體火化時程爭議，台中市長盧秀燕今天指出，建議訂定全國一致性喪葬指引，以慰死者之靈，也讓家屬、殯葬業者有所遵循。

台中市議會今天進行市政總質詢議程，中國國民黨籍台中市議員陳文政質詢表示，COVID-19疫情發生2年多，台中市確診死亡累計逾200人，呼籲台中市府制定相關喪葬作業標準，讓死者的家屬及殯葬業者有所遵循。

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盧秀燕答詢指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為第五類法定傳染病，至今沒有降級，建議中央發布全國一致性喪葬指引，以慰死者之靈，也讓家屬、殯葬業者有所遵循，事不宜遲。

盧秀燕表示，確診死者遺體火化若無時間限制，有些因儀式需要而要擺放半個月、1個月，而確診者遺體封袋前，家屬是否可以看、可以靠多近看、距離多遠才符合規定，中央應盡快訂定全國指引，不要讓大家無所適從。（編輯：戴光育）1110607