林佳龍參訪城博會 讚美林右昌交出很棒成績單

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）無任所大使林佳龍今天率隊參訪城市博覽會西2倉庫會場，由基隆市長林右昌全程陪同擔任導覽，林佳龍說，林右昌近8年建設有成，交出一張很棒的成績單。

林佳龍致詞說，林右昌執政近8年來，基隆的改變到處看得見，城市博覽會不是只有在封閉的展館，是出現在整個城市的每個角落，也在每個市民臉上的笑容和光榮感裡。

林佳龍說，「人因夢想而偉大，城市也因為設計而美麗」，林右昌治理基隆的改變可說是全台灣最大的，每次來基隆都覺得比以前更美麗，且林右昌落實市民主義，帶著市民一起改變，8年建設有成，交出一張很棒的成績單。

林佳龍指出，自己和林右昌並肩作戰超過20年，後來又接任交通部長，在總統蔡英文領導下，特別是市港再生標竿計畫，讓基隆黑白變彩色，再加上與立法委員蔡適應合作無間，期許基隆的治理成績能夠放大到全台灣。

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林右昌致詞說，市港再生標竿計畫就是城博會A展區最主要的展場，是基隆城市翻轉的關鍵，感謝林佳龍在擔任交通部長期間大力支持基隆市港再生與相關建設，甚至包括軍港西遷，這些都是過去基隆數十年的期待。

林右昌表示，感謝林佳龍與蔡總統的全力支持，讓基隆在短短7年多，從全台灣吊車尾的城市晉升到前段班，這次邀請林佳龍來到基隆，也是要讓他看看過去這幾年支持基隆的成果。（編輯：方沛清）1110612