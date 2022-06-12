根據民調急轉彎 雲林高中以下續遠距教學至17日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣長張麗善昨天在臉書說明13日恢復實體上課原因，家長認疫情仍處高峰，盼維持遠距教學，縣府進行民調，晚間7時緊急宣布，至17日調整為維持遠距上課，政策急轉彎令家長錯愕。

張麗善則在臉書（Facebook）說明政策改變的原由，她強調，宣布恢復實體課程是有依循決策資訊，確實是已達到可恢復實體課程的條件，公布後，後續外在條件卻在預期之外改變了，大家的批評與指教，她虛心接受。

雲林縣政府晚間發布新聞稿指出，縣府8日宣佈恢復實體上課後，相關單位每一天仍持續針對民意與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等外在條件綜合評估與考量，今天透過校方針對家長再做一次調查，共回收近3萬份問卷，其中有近7成家長希望維持線上遠距上課。

縣府依據問卷結果前提之下，正式宣布，13至17日維持遠距上課；關於畢業典禮舉辦形式，將由各校依各校狀況選擇舉辦方式，若採實體畢業典禮，將不開放外賓參與。

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縣府表示，今日再次緊急調查家長意見中，仍有3成的家長希望孩子返校實體上課，因為疫情期間停課、孩子在家遠距學習，造成家長在工作時還需同時煩惱家中孩子照料的困境。

雖縣府經過調查，依照近7成家長意見調整為維持遠距上課，但縣府仍會持續責成各校，開放有需要學童（生）可以回到學校進行學習，學校老師也會指導孩子學習並且提供午餐，以減輕家長負擔，降低疫情帶來的衝擊。（編輯：陳仁華）1110612