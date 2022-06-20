企業購工業消防雲梯車 無償提供消防員救災

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新竹縣一家企業自購專為危險環境設計的「工業消防雲梯車」，將無償提供消防人員協助各地火場救災。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹一家企業自購專為危險環境設計的「工業消防雲梯車」，無償提供消防人員協助各地火場救災，也保護消防人員安全。

啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑今天接受媒體聯訪表示，新竹為科技重鎮，科技、工業廠房林立，美國製造、專為工業或危險環境設計的消防雲梯車可提供適合救災行為，提高救災效率。

胡漢龑說，這輛工業消防雲梯車能存放各類消防用泡沫，適應各種火警，且車上配置無線遙控設備，消防員不用站上雲梯平台，就能在地面遙控操作，提升安全。

胡漢龑表示，車內可乘坐6名消防員，設有特殊設計座椅，消防員在座位上可預先準備氧氣筒，縮短到火場時還需穿著裝備時間。

胡漢龑說，這輛消防車平時停放在公司廠區待命，提供給有需要的消防人員訓練使用，萬一有重大工業火警時，無償派出加入救災。

新竹市消防局第二大隊金山消防分隊長陳佳民表示，一般在市區用的雲梯車著重人命救援，但工業消防雲梯車著重工業環境，如科技半導體、大型工業廠房或煉油廠等都能派上用場。（編輯：李明宗）1110620