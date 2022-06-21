嘉義高校聯盟陳情暫停實體課 市府將代轉國教署

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（中央社記者蔡智明嘉義市21日電）嘉義高校聯盟今天帶著6000多名學生連署書向嘉市府請願，要求在期末考前嘉義市內高中職暫停實體課程，避免學生染疫；市府表示，會將學生的訴求反映給權責單位教育部國教署。

嘉義市議員蔡文旭等人到場聲援，嘉義高校聯盟10幾名代表今天傍晚5時30分到嘉義市政府遞交6000多名學生連署陳情書，希望市府落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，將目前的實體課程在期末考前改為線上教學。陳情書由嘉義市教育處副處長林喜信代表接受。

嘉義高校聯盟理事長鄭宇倫接受媒體聯訪表示，嘉義市在13日至17日實行高中以下學校實體課程，許多學生剛到學校馬上又因同學篩出陽性而回家，離校較遠的通勤學生因搭乘大眾運輸工具而增加染疫風險。

鄭宇倫說，選在下課時間到市府遞交陳情書，是不要讓外界誤解，學生不讀書搞陳情；高校聯盟是透過網路連署，6000多名學生同意要求學校暫停實體課程。

對此，林喜信表示，對於嘉義高校聯盟勇於表達意見給予肯定，但要聲明市府並無所屬的高中職學校，市府所轄管的學校僅國中、國小及幼兒園，高中職學校是屬教育部國民及學前教育署管轄，學生的訴求會協助轉給國教署。

蔡文旭說，雲嘉嘉三縣市是共同生活圈，雲林縣原本宣布要恢復實體課程，但後來也因疫情嚴峻又改回線上教學，目前就只有嘉義市實體上課，對學生、家長都帶來不少困擾。

嘉義市府指出，因疫情處高峰期，5月23日起嘉義市內國中以下學校暫停實體課程；高中職學校是否暫停實體課程，權責應是在國教署，但市府每次決議都會邀請高中職學校開會確認。

另外，嘉義市自13日起恢復實體課程，也是經過各學校的確認後再協助宣布。（編輯：戴光育）1110621