嘉義縣出現日本腦炎 患者意識不清住加護病房

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣出現今年首例日本腦炎病例，民雄鄉1名中年男子18日因發燒、抽搐、意識不清就醫，23日確診日本腦炎，加護病房治療中。男子工作地點、住家周圍衛生局噴藥防治病媒蚊。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天在線上防疫快報直播時表示，嘉縣出現首例日本腦炎病例，患者是民雄鄉49歲男子，因病情嚴重，已在加護病房治療中。

趙紋華接受中央社記者電訪表示，男子18日出現發燒、抽搐、意識不清就醫，醫院23日確認得了日本腦炎，引發腦膜炎。

趙紋華說，患者無國內外旅遊史，疫調發現他服務的工廠旁雜草叢生，前有大排溝、附近有水稻田，並發現其中1處有日本腦炎病媒蚊，衛生局已針對工作地點及住家周圍採取化學噴藥及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。

趙紋華指出，6至7月是日本腦炎出現高峰期，患者是經帶病毒蚊子叮咬染病，民眾應避免黃昏與黎明時在水田、灌溉溝渠、池塘等高風險環境活動，如無法避免應穿淺色長袖衣褲保護。

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趙紋華強調，疫苗接種是預防日本腦炎最有效方法，滿15個月以上幼兒應依接種期程完成日本腦炎疫苗接種，另提醒國內未接種過日本腦炎疫苗民眾及新住民，如自覺有感染風險（如養豬戶業者），可前往各醫院旅遊門診，經醫師評估自費接種成人疫苗。

趙紋華指出，大部分感染日本腦炎的人只有發燒及頭痛等輕微病徵，病情嚴重者則會出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清等徵狀。（編輯：方沛清）1110627