疏伐木修復二手家具 新竹市攜林務局簽意向書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市政府與行政院農委會林務局新竹林區管理處27日簽署合作意向書，副市長沈慧虹表示，將連結中央資源，開創以疏伐木修復二手家具，也推動減碳節能。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市政府與行政院農委會林務局新竹林區管理處，今天簽署合作意向書，將共同打造碳循環平台，以疏伐木修復二手家具，讓國產材變身減碳家具。

新竹市政府今天舉辦簽約儀式，由副市長沈慧虹與林務局新竹林區管理處長夏榮生，共同簽署合作意向書。沈慧虹致詞表示，將連結中央資源，開創以疏伐木修復二手家具，也推動減碳節能。

夏榮生表示，林務局研發將剩餘資材循環再利用，針對疏伐時所產出形質較差及小徑級的木材，以建教合作提供相關科系學校，開發國產材多元應用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

夏榮生指出，現在透過與新竹市政府合作，未來3年將提供疏伐後小徑木與剩餘資材，讓市府運用於修整回收家具，融入民眾生活，建立永續林業經營。

新竹市環保局提供新聞資料表示，這次與林務局合作除家具修繕運用國產材外，也結合手作教學，向民眾傳遞減碳知識、以及台灣森林經營現況。未來，會將木作產生的木碎屑轉為有機肥料，回饋滋養樹苗及大自然，提高減廢成效。（編輯：方沛清）1110627