台東市近年最大土地重劃案 住戶憂無家可歸組自救會

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東市康樂區國立台灣史前文化博物館前方廣達72.9公頃土地由業者自辦市地重劃，當地近百戶租或占用國有地民眾憂心權益受損和無家可歸，昨晚成立自救會。

昨天晚上近百名民眾在台東縣議員林參天協助下成立自救會。林參天表示，這是台東市區近10年罕見的大案件，台東縣政府應該協助無助的原住戶，不能任何事都交由開發業者決定。

自救會指出，原住戶中有15戶是數10年前豐年機場興建時被迫遷居到現址的住戶，已經在此安居，他們住的好好的，只希望原地原用，不再分擔重劃工程費用。

另外，山西路二段400巷內向國有財產署租地70年的近百戶人家。擔心重劃拆除後無家可歸。希望國有財產署或台東縣政府另覓一地租給他們重建家園，或專案安排合宜國宅。

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自救會表示，重劃區內農家重劃後頓失生計與事業，如果異地重建果園需耗時5年養成才有收入。工資物價逐年高漲，擔心查估補償費不足負擔果園重建，生活無以為繼。希望能從優從寬查估認定農作物及農業設施能。

台東縣府地政處長沈碧恕接受媒體訪問表示，康樂自辦重劃案是由業者集合地主自辦，已完成籌備會階段，獲得過半數的地主，及過半數的土地面積同意，成立重劃會，縣府也已通過業者提出的重劃計劃書，目前進行地上物查估，接著會進入施工階段，所有過程，縣府都會加以監督，確保民眾權益。（編輯：黃世雅）1110628