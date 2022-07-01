黃偉哲推蓮花季長輩圖 網友讚有趣

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市長黃偉哲6月底在臉書貼出一系列以蓮花為底圖，搭配趣味文字的「長輩圖」，網友轉傳分享到社群網站及通訊軟體用來問安用引發熱議，黃偉哲鼓勵民眾趁蓮花季到白河一遊。

一系列的蓮花照片搭配「早安我的朋友，今天不知道吃什麼就吃九斑，不想吃九斑可以吃十斑」、「朋友早安，如果你突然打了個噴嚏，希望只是因為你在過敏」、「早安你好，請常念霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多，平安喜樂心想事成」等文字。

黃偉哲在貼文中指出，長輩圖由白河蓮花季贊助播出，蓮花為長輩圖中的元老級存在，經典不敗的素材，睡醒收到一堆早安，那是長輩的深切關懷，記得再忙也不要已讀不回。

貼文中指出，面對長輩圖最好的方法就是回敬，因此做了幾張範例，也提供超高解析度素材，歡迎自行下載取用，也歡迎到台南白河，拍出專屬的長輩圖素材。

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不少網友認為這些長輩圖相當有趣，有人認為很用心，達到宣傳效果，還有人說「我要傳給我阿嬤」，也為今年的白河蓮花季增添趣味性話題。

白河區公所指出，今年白河蓮花季自5月底開跑，活動期間透過舉辦表演活動、農產品市集、農村小旅行等活動，吸引不少民眾前往參加，攝影比賽持續徵件至7月31日，目前已進入花期尾聲，在竹門綠色隧道周邊、玉豐、蓮潭附近仍有花可賞，接下來陸續進入採收蓮子時節，歡迎民眾前往採買。（編輯：謝雅竹）1110701