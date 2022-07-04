北市成立跨境電商產業發展中心 助推企業轉型

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台北市政府4日成立台北市跨境電商產業發展中心，組建跨境電商產學聯盟，透過產學資源整合，打造北市成為台灣發展跨境電商的重鎮，市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左4）等人出席見證。（台北市政府提供）中央社實習記者郭姸妤傳真 111年7月4日

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（中央社記者李亨山、實習記者郭姸妤台北4日電）看準跨境電商成外貿新常態，北市府率全國之先成立「跨境電商產業發展中心」，並促成7所大專院校組建產學聯盟，在後疫情時代提供資源與指引協助推動企業轉型。

台北市長柯文哲致詞表示，北市23萬多家企業中，超過8萬家公司從事對外貿易工作，而在後疫情時代，政府必須花更多力氣協助產業轉型，這是創立跨境電商產業發展中心的首要目的。

台北市產業發展局表示，北市2017年便啟動全台第一個地方政府的「跨境電商專案計畫」，提供產業1對1諮詢與輔導，掌握跨境電商對外貿推動重要性；如今跨境電商已成外貿新常態，進一步成立「跨境電商產業發展中心（eTrade hub Taipei）」。

柯文哲指出，跨境電商服務中心現在要升級成教育的機構、政策的研發中心、經濟的生態圈驅動者，把學界的力量帶入，透過「電商服務生態圈」及「跨境電商產學聯盟」的組建，為台灣打造更好的創新基地。

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此外，北市宣布成立「跨境電商產學聯盟」，包含國立台北商業大學、國立台北教育大學、台北市立大學、文化大學、實踐大學、真理大學、醒吾科技大學等7家大專院校，共同培育電商人才。

產業發展局局長林崇傑指出，5年來累計輔導1192家企業，參與計畫的企業跨境電商營收超過27億元，以及14所大學合作，共培育900名學生，為北市打下產業基礎。（編輯：李亨山）1110704