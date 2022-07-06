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美濃享公車式小黃服務 普利司通贈1年份輪胎

2022/7/6 12:46
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市政府交通局在美濃區推出「幸福共享 美濃GO!」公車式小黃2.0，提供偏鄉交通運輸服務，日商普利司通今天宣布捐贈1年份輪胎供替換，共同為偏鄉交通盡一份心力。

高雄市「幸福共享 美濃GO!」公車式小黃2.0服務1月上路，高雄市美濃區獅山社區發展協會及計程車隊各有2輛車，針對當地學生就學、長者就醫、民眾採買洽公等需求，提供無路線、無班表、更彈性的預約公車式小黃服務。

交通局今天上午舉辦「普利司通CSR挹注幸福共享美濃GO受贈典禮」記者會，由美濃區獅山社區發展協會接受日商普利司通捐贈1年份所需共16條供替換輪胎。

交通局表示，日商普利司通有感偏鄉地區交通運輸不便，秉持企業社會責任的精神做公益，捐贈1年份輪胎，希望共同守護偏鄉大眾運輸行車安全。

獅山社區發展協會理事長鍾淑蘭說，自從加入「幸福共享 美濃GO!」提供交通服務後，長輩不論是到關懷據點上課或日常採買都更方便，協會利用現有車輛資源提供服務，也希望讓更多長者走出來，擴展社交生活圈。

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交通局指出，「幸福共享 美濃GO!」服務至今，每天都被民眾預約額滿，經統計班次數已達1756班，服務總人次更超過5800人次，平均每車承載人次高達3.3人，深受好評。

「幸福共享 美濃GO!」交通服務收費比照市區公車，民眾持一卡通等電子票證搭乘，可享一日兩段吃到飽及公車轉乘優惠。交通局並表示，預計今年10月「幸福共享 GO!」服務也將擴展至杉林區。（編輯：陳仁華）1110706

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