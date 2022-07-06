台南開放預約Novavax疫苗 訂7/9開打

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台南市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）6日出席線上防疫記者會，宣布開放18歲以上市民透過「台南打疫苗」系統預約Novavax疫苗。（台南市府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市今天新增2902名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，市府宣布開放18歲以上市民透過「台南打疫苗」系統預約N ovavax疫苗，預計9日展開接種作業。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會表示，台南市確診個案數已較昨日有明顯下降，降到3000例以下，但任何防疫環節都輕忽不得，尤其台灣已有Omicron BA.5亞型變種病毒本土案例發生，呼籲市民踴躍完整接種疫苗。

黃偉哲表示，台南市自即日起開放市民透過「台南打疫苗」系統預約Novavax疫苗，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑（第3、4劑）都可供預約，接種期程為7月9日至7月17日。

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台南市政府衛生局長許以霖表示，Novavax疫苗為重組棘蛋白的蛋白質次單元疫苗，接種後應於接種單位或附近休息留觀15分鐘，離開後自我密切觀察15分鐘，若先前曾因疫苗、或其他注射後發生急性過敏反應者，接種後應留觀至少30分鐘。

許以霖指出，接種後可能發生反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位，其他常見副作用包含疲勞、肌肉痛、頭痛、全身無力、關節痛、噁心（嘔吐），建議多喝水及休息，如有持續發燒超過48小時或嚴重過敏反應症狀，應盡速就醫。（編輯：謝雅竹）1110706