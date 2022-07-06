花蓮COVID-19感染率18.58% 7/8起預約打Novavax疫苗

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花蓮縣預計首批Novavax疫苗將在8日配送抵達，衛生局長6日表示，8日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，全縣共有50家疫苗合約醫院、診所及13鄉鎮衛生所提供預約接種服務。圖為民眾接種疫苗情形。中央社記者李先鳳攝 111年7月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮縣衛生局今天表示，首批Novavax疫苗8日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，建議確診者自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，衛生局長朱家祥說明，花蓮縣今天新增607例COVID-19確診個案，全縣累積確診病例6萬3061例，感染率為18.58%，即每5人中有1人曾染疫。

居家照護新增493例，住院有75人，還在隔離中有537人；通報途徑分別為醫療院所88人、醫療診所（含衛生所）476人，外縣市醫療院所43人；專責病房尚有134床，收治量能充裕。

中央公布次蛋白疫苗Novavax疫苗抵台，花蓮縣預計首批Novavax疫苗在8日配送抵達，朱家祥說，8日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，全縣共有50家疫苗合約醫院、診所及13鄉鎮衛生所預約接種。

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朱家祥公布花蓮縣確診個案數分析圖顯示，5月28日至6月1日為高原期，之後的「7日平均數」呈現緩降的平原期，目前7日平均確診數已低於600人，顯示花蓮疫情正穩定緩降中。

另外，分析花蓮縣確診年齡，14歲以下年齡人口占比為11.5%，確診人口占比為15.7%；65歲以上年齡人口占比為18.7%，確診人口占比為13.2%，可見花蓮被感染者以14歲以下較多，請家長經審慎評估後應盡速為家中小孩預約接種疫苗。（編輯：黃世雅）1110706