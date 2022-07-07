振興玩台東拍照拿獎金 36件作品台東火車站展出

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）立法委員劉櫂豪舉辦的「振興玩台東拍照拿獎金」活動，得獎36件作品今天起至10月31日，在台鐵局台東火車站月台通道展出，帶動經濟，也讓更多人認識台東的美麗。

展出活動今天開幕，劉櫂豪致詞表示，去年許多人受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，經濟停滯，旅遊市場低迷，疫情趨緩後政府推出振興方案，期能復甦經濟，他特別舉辦「振興玩台東拍照拿獎金」攝影活動。

配合振興方案鼓勵台東在地民眾與外地旅客多在台東消費旅遊，振興台東觀光，攝影活動共吸引超過200多名民眾參加，經由5名評審評選出36件得獎作品。

劉櫂豪說明，攝影比賽分為外地組與在地組，外地遊客憑振興券在台東住宿一晚，台東在地人憑振興券在台東店家消費，則能以在台東拍攝的攝影作品參加比賽，記錄下台東最難忘、最具紀念性的時刻。

他說，36件得獎作品今天起於台東火車站月台連通道公益展出，盼能在台東的重要對外門戶中，讓旅客看到台東的美好以及故事，同時不忘旅遊台東時，記錄下好心情，一同分享。

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台東火車站長鄭成忠肯定攝影展鼓勵大家用鏡頭訴說台東故事，他說，歡迎在10月31日前一起來台東火車站看展。評審團代表張進義肯定劉櫂豪無微不至照顧台東，策畫主辦攝影比賽以鼓勵台東消費與旅遊，把台東的美推廣出去，攝影展位在台東火車站的月台連通道，更是遊客必經之地，可讓更多人認識台東的美麗。

攝影比賽台東在地組第1名南順成表示，感謝攝影比賽帶動經濟發展，希望能持續舉辦，讓全國攝影愛好者來台東，把台東的故事發揚光大。（編輯：陳仁華）1110707