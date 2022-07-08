屏東原民教育中心揭牌 排灣領袖命名djumulj

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屏東縣政府8日在瑪家鄉北葉國小舉行原住民族教育中心揭牌，揭牌儀式採行排灣族傳統入住家屋儀式，並按照排灣族習慣，由北葉部落傳統領袖命名為djumulj「多麼樂」。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月8日

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（中央社記者蔡孟妤屏東8日電）屏東縣原住民族教育資源中心今天舉行揭牌。是全台首座以原民文化地景榮獲建築園冶獎的校園美學公共空間，並按照排灣族慣習由北葉部落傳統領袖命名為djumulj「多麼樂」。

屏東縣政府今天在瑪家鄉北葉國小舉行原住民族教育資源中心揭牌，揭牌儀式極具地方特色，由副縣長吳麗雪與北葉部落傳統領袖一起進行排灣族傳統入住家屋儀式，並按照排灣族習慣，由北葉部落傳統領袖命名為djumulj「多麼樂」，象徵原住民族教育資源中心堆疊祖先智慧，藉由眾人合作建構累積永續原民知識，分享讓更多人取得使用「多麼樂」。

吳麗雪表示，縣府依原住民族教育法第19條成立原住民族教育資源中心，主要任務就是辦理屏東縣原住民族教育課程、教材與教學方法的研發及推廣事務，建構以民族文化為主體的知識系統。

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並提供全縣各級原民重點學校完善的原住民族教育支援系統，培育屏東原住民孩子除了能擁有傳承文化族語能力外，更能認識自己，孕育族群認同。

原住民族教育資源中心榮獲2022年建築園冶獎的高度肯定。吳麗雪說，原住民族教育資源中心選定設在原鄉部落內，以在地自然景點規劃設計原民文化體驗場域，希望除了協助各級學校推動民族教育扎根之外，未來透過中心、學校及部落共同合作深度體驗，讓族群主流化成為縣民的基本公民素養。（編輯：孫承武）1110708