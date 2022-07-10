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宜蘭施打Novavax疫苗 41家醫療院所開放預約

2022/7/10 18:35
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（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）宜蘭縣政府今天表示，已於8日接獲中央配送6000劑Novavax疫苗，縣內共41家合約醫療院所已開放預約施打。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿指出，宜蘭縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑涵蓋率已達88.3%，第2劑涵蓋率81.6%，第3劑涵蓋率69.2%。18歲以上民眾如果之前曾接種過其他疫苗，但施打後有嚴重副作用或不良反應，建議可選擇Novavax疫苗。

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縣府指出，縣內包含宜蘭市13家、羅東鎮18家、礁溪鄉3家、五結鄉2家、蘇澳鎮、壯圍鄉、冬山鄉、三星鄉及大同鄉各1家，總計共41家合約醫療院所已開放預約施打，請民眾儘快完整施打疫苗，一起提升群體保護力。

至於疫情方面，宜蘭縣今天新增726名確診個案，也不幸增加1名確診後死亡個案，為60多歲男性，有慢性病病史，已施打過3劑疫苗，個案於6月30日確診，因不敵病毒侵襲，經全力搶救後，不幸於7月6日病逝。（編輯：李錫璋）1110710

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