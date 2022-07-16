高捷美麗島站商場開幕迎動漫祭 盼吸引年輕人聚集

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄16日電）高捷美麗島站今迎商場開幕和動漫祭，不少人Cosplay出席盛會，高雄市長陳其邁說，盼吸引更多年輕人聚集在「最美捷運站」，並搭配捷運工程4線齊發，讓高雄越發便利。

「墨凡．美麗島」商場開幕式與2022夏戀高捷動漫祭今天同步在高雄捷運美麗島站熱鬧展開，不少人Cosplay出席參與盛會，陳其邁率市府團隊出席，會後也與Coser一起合影，為活動留下紀念。

陳其邁致詞表示，捷運站不僅是交通匯流，更是感情匯流處，美麗島站或假日捷運本就常有很多Coser，相信配合美麗島站商場開幕，將吸引更多年輕人喜歡、聚集在這個「最美的捷運站」，展現高雄的多元和自由。

陳其邁並以自己過去在英國的經驗指出，英國康登鎮（Camden Town）是龐克聚集的地方，在康登鎮看到龐克一點也不奇怪，不是龐克反而比較奇怪；自己也在跟捷運公司討論，是不是可以挑週末等時間，讓Coser搭乘高捷免費，「當有一天不當Coser會被大家覺得新鮮的時候，一定是非常有趣的現象」。

陳其邁指出，輕軌C20到C24在今年10月就會通車，捷運紅線已經動工、黃線也預計在年底動工，林園線則是今年年底或明年初動工，捷運路網四線齊發，配合交通引導翻轉整個城市風貌，讓高雄越來越便利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高捷公司指出，商場開幕期間推出集點抽獎等各項活動，完整著裝的Coser還可獲得點數與抽獎券2倍送，獎品包含各店家好物好食，高捷公司董事長楊岳崑現場宣布，最大獎還有高捷180天免費搭。

「2022夏戀高捷動漫季」週末登場，今天展開「御宅藝螢光棒舞蹈大賽」、明天則有「Cosplay全國角色扮演大賽」，無黨籍高雄市議員黃捷受邀擔任評審，今天也在臉書預告將Cosplay出席。對此陳其邁說「很好、很好」希望黃捷連任後可以Cosplay到議會質詢，黃捷也現場表示「OK」。（編輯：郭諭儒）1110716