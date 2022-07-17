搶灘料羅灣長泳登場 近千人體驗早年運補艱辛

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因COVID-19疫情去年停辦的「搶灘料羅灣」海上長泳17日恢復辦理，近千名泳士頂著風浪體驗早年國軍搶灘運補的驚險。中央社記者黃慧敏攝 111年7月17日

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）因COVID-19疫情去年停辦的「搶灘料羅灣」海上長泳今天恢復辦理，近千名泳士頂著風浪體驗早年國軍搶灘運補的驚險。金門縣府指出，盼活動重新登場，做為回歸正常生活的起點。

第19屆「搶灘料羅灣」海上長泳，活動地點在戰地政務時期、國軍搶灘運補的82據點。這項活動去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而取消，今年恢復辦理。

活動由金門縣長楊鎮浯致詞開場，楊鎮浯希望透過搶灘料羅灣海上長泳，作為回歸正常生活的起點。

與會的南投縣副縣長陳正昇、中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦州早年都曾在金門服役，對於當年的運補相當有感。

中華民國成人游泳協會理事長張文龍致詞指出，幾乎參加過所有台灣長泳，但這次是第1次參加搶灘料羅灣海上長泳。

根據金門縣政府教育處統計，今年報名人數1000人，今天實際檢錄人數981人，其中金門籍276人，其餘都是台灣本島報名參賽的泳客。比賽分800公尺、1500公尺及2500公尺3種距離。

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今天海浪較大，不少人未能完賽。金門縣政府秘書長陳祥麟也「下海」參與，他第17次參加搶灘料羅灣海上長泳，他說，今天雖然海象不佳，但不是最差的一次。

與過往不的是，今年搶灘料羅灣海上長泳同時在海灘上舉辦掃雷趣味及物資搶灘模擬射擊趣味競賽，讓民眾體驗當年國軍搶灘運補的艱辛；此外，10多名兩棲偵察營弟兄今天也組隊搶灘，成為活動亮點。（編輯：戴光育）1110717