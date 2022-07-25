更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

自來水管破裂致路面塌陷 高雄鳳山區下午920戶停水

2022/7/25 14:47（7/25 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市鳳山區文雅東路一帶25日發生路面塌陷，且有水從塌陷處滲出，台水派員前往發現自來水管破裂漏水，緊急停水搶修，預計下午6時復水，共影響920戶。（里長張嘉玲提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月25日
高雄市鳳山區文雅東路一帶25日發生路面塌陷，且有水從塌陷處滲出，台水派員前往發現自來水管破裂漏水，緊急停水搶修，預計下午6時復水，共影響920戶。（里長張嘉玲提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市鳳山區文雅東路一帶今天發生路面塌陷，還隱隱滲水，台水派員前往發現自來水管破裂漏水，緊急停水搶修，預計下午6時復水，共影響920戶。

高雄市鳳山區文華里長張嘉玲接受中央社記者電訪表示，文雅東街上個月就有發生路面塌陷，當時僅稍做修補，今天上午又接獲通報，再次發生路面塌陷，且有水從塌陷處滲出，因此通知台水前來處理。

台水第七區管理處副處長徐志宏告訴中央社記者，接獲通報後已立即派員前往查看，發現路面下方自來水管線破裂漏水，緊急通知包商到場協助搶修，並配合工程，管線下游今天下午2時至6時停水，共影響920戶。

至於管線破裂原因，徐志宏說，仍在查明中，目前已出動怪手開挖，將深入釐清事發原因。（編輯：黃世雅）1110725

徐志宏
高屏溪攔河堰濁度升高 南化水庫等水源補足供水
張嘉玲
民進黨新北市議員第6選區初選民調出爐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族