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北市文化局長蔡宗雄特別費現疑慮 政風處允調查

2022/7/28 16:42（7/28 16:52 更新）
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北市議員簡舒培指出，蔡宗雄（左）為市長柯文哲（右）任內第4名文化局長，任內涉喬職位、以特別費多次獎勵親信。北市政風處28日表示，會調查特別費部分。（中央社檔案照片）
北市議員簡舒培指出，蔡宗雄（左）為市長柯文哲（右）任內第4名文化局長，任內涉喬職位、以特別費多次獎勵親信。北市政風處28日表示，會調查特別費部分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北28日電）北市議員簡舒培指出，北市代理文化局長蔡宗雄將離職，任內卻涉拿特別費多次獎勵洪姓機要秘書及協助安排職位等疑慮，要求調查。北市政風處今天表示，會調查特別費部分。

台北市議會大會下午召開教育部門質答詢，台北市文化局等局處列席。民進黨籍議員簡舒培質詢，蔡宗雄預定8月初離職，接獲文化局同仁陳情，指蔡任內任用一名洪姓機要秘書，曾透過特別費多次發獎勵金等情形。

簡舒培說，蔡宗雄為市長柯文哲任內第4名文化局長，任內卻涉喬職位、以特別費多次獎勵親信，蔡在任內以特支費獎勵文化局同仁，從2019年至去年，各為7次、9次、31次，但其中2次、6次、6次，金額各為新台幣2萬餘元，共6萬餘元獨厚給洪姓機要秘書。

簡舒培拿出資料表示，從洪姓機要秘書的獎金明細表來看，包含買個人用電風扇、購屋喬遷及工作獎金、陪長官赴宜蘭考察工作獎金、首長營簡報得獎等。

蔡宗雄答詢，任內提供獎金有單據且由同仁簽收，股長已上都曾領過，人數超過50、60人，不應只提到單一名員工，且發獎金是考量工作表現，提供給此名同仁獎金不算高，也不清楚議員質疑來源。

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簡舒培回應，是文化局同仁陳情資料，而蔡宗雄任內也隨意調動人力，僅升任親信，像洪姓機要秘書，被蔡協助調往文化基金會，負責與文化局與聯繫窗口，但問相關單位，卻發現過去沒此職位，要求北市政風處調查是否濫用特別費核發獎金，並與人事單位橫向查察，要求2週內提供報告。

北市政風處官員答詢，會調查，至於人事職缺部分屬首長調動權，應由人事單位查處。（編輯：張銘坤）1110728

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