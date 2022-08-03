首場大型造勢 柯志恩8/5鳳山區辦千人大家族見面會

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（右2）3日在國民黨高雄市黨部召開記者會，宣布將於5日在鳳山區舉辦首場大型造勢活動「大家族見面會」，希望用「家」的概念歡迎民眾加入她的大家庭，一起為高雄拚好日子。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天宣布，將在鳳山區舉辦首場大型造勢活動「大家族見面會」，號召千人參加，炒熱選情。她希望用「家」的概念邀民眾加入，一起為高雄拚好日子。

前國民黨籍高雄市長韓國瑜曾靠「三山」造勢，即在鳳山、岡山、旗山區等原縣區人口稠密區舉辦大型造勢活動，衝出高人氣，柯志恩首場大型造勢活動，也選在「三山」之一的鳳山區舉辦，引發外界聯想有意重現當年三山造勢路線。

對此，韓國瑜當年三山造勢推手、也是柯志恩競選團隊執行總幹事的蕭漢俊接受媒體聯訪說，不同候選人有不同呈現方式，這次就把傳統式的競選總部成立，改成「大家族見面會」，用輕鬆活潑介紹柯志恩，展現她剛毅、溫柔的一面。

蕭漢俊說，活動預計號召千人參加，擺脫傳統送粽子、授戰旗那套，以完全不同的方式呈現柯志恩的特質，歡迎民眾共襄盛舉。

柯志恩今天上午在國民黨高雄市黨部召開記者會，宣布5日下午3時將在鳳山區的和樂宴會館舉辦「大家族見面會」，柯志恩說，高雄是她的起航港，也是她的避風港，這次回鄉就是要讓高雄變得更好。

柯志恩強調，希望用「家」的概念，只要可以讓家變得更好，即使有不同的聲音，都誠摯歡迎任何加入她的大家庭，一起為高雄拚好日子。

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柯志恩近來勤跑宮廟、市場、公園等地，與民眾互動，但許多行程都未公開，柯志恩說，很多私下行程不會公開，不過會盡量讓市民看到她，且有必要讓大家可以找到她的行程，一定會讓大家知道，一切照選戰節奏進行。

柯志恩也說明未來2天行程，包括4日會夜宿那瑪夏區，5日上午在那瑪夏區舉辦同志介紹會，與當地民眾互動，下午再回到鳳山舉行「大家族見面會」。（編輯：黃世雅）1110803