更多編輯台推薦新聞：
反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

首場大型造勢 柯志恩8/5鳳山區辦千人大家族見面會

2022/8/3 13:17（8/3 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右2）3日在國民黨高雄市黨部召開記者會，宣布將於5日在鳳山區舉辦首場大型造勢活動「大家族見面會」，希望用「家」的概念歡迎民眾加入她的大家庭，一起為高雄拚好日子。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月3日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右2）3日在國民黨高雄市黨部召開記者會，宣布將於5日在鳳山區舉辦首場大型造勢活動「大家族見面會」，希望用「家」的概念歡迎民眾加入她的大家庭，一起為高雄拚好日子。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天宣布，將在鳳山區舉辦首場大型造勢活動「大家族見面會」，號召千人參加，炒熱選情。她希望用「家」的概念邀民眾加入，一起為高雄拚好日子。

前國民黨籍高雄市長韓國瑜曾靠「三山」造勢，即在鳳山、岡山、旗山區等原縣區人口稠密區舉辦大型造勢活動，衝出高人氣，柯志恩首場大型造勢活動，也選在「三山」之一的鳳山區舉辦，引發外界聯想有意重現當年三山造勢路線。

對此，韓國瑜當年三山造勢推手、也是柯志恩競選團隊執行總幹事的蕭漢俊接受媒體聯訪說，不同候選人有不同呈現方式，這次就把傳統式的競選總部成立，改成「大家族見面會」，用輕鬆活潑介紹柯志恩，展現她剛毅、溫柔的一面。

蕭漢俊說，活動預計號召千人參加，擺脫傳統送粽子、授戰旗那套，以完全不同的方式呈現柯志恩的特質，歡迎民眾共襄盛舉。

柯志恩今天上午在國民黨高雄市黨部召開記者會，宣布5日下午3時將在鳳山區的和樂宴會館舉辦「大家族見面會」，柯志恩說，高雄是她的起航港，也是她的避風港，這次回鄉就是要讓高雄變得更好。

柯志恩強調，希望用「家」的概念，只要可以讓家變得更好，即使有不同的聲音，都誠摯歡迎任何加入她的大家庭，一起為高雄拚好日子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯志恩近來勤跑宮廟、市場、公園等地，與民眾互動，但許多行程都未公開，柯志恩說，很多私下行程不會公開，不過會盡量讓市民看到她，且有必要讓大家可以找到她的行程，一定會讓大家知道，一切照選戰節奏進行。

柯志恩也說明未來2天行程，包括4日會夜宿那瑪夏區，5日上午在那瑪夏區舉辦同志介紹會，與當地民眾互動，下午再回到鳳山舉行「大家族見面會」。（編輯：黃世雅）1110803

柯志恩
8/1原住民族日 高市府推交通優惠、辦音樂會響應 坦言民調與對手有段差距 柯志恩：努力讓大家認識
韓國瑜
傳邀韓國瑜團隊輔選 柯志恩：韓團隊貢獻有目共睹 獲國民黨提名參選高雄市長 柯志恩：全力以赴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族