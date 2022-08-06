台東南迴藝術季將登場 「最美候車亭」縣長臉書曝光
2022/8/6 12:14（8/6 13:01 更新）
台東縣長饒慶鈴臉書粉絲專頁貼出南迴藝術季作品「微光懸亭」，饒慶鈴表示，這是「南迴最美的候車亭」，傳遞在地的溫暖與守護孩子的心意。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月6日
（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣長饒慶鈴臉書粉絲專頁貼出南迴藝術季作品「微光懸亭」，藝術家將單調候車亭賦予絢麗色彩；饒慶鈴表示，這是「南迴最美的候車亭」。
饒慶鈴今天在臉書粉絲專頁貼出南迴公路大溪國小候車亭。貼文內容「慶鈴帶您搶先看南迴最美候車亭，這是由建築師陳宣誠打造的微光懸亭，絢麗奢華的色彩、包圍著略顯陳舊的大溪國小候車亭，傳遞在地的溫暖與守護孩子的心意」。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
饒慶鈴表示，即日起南迴藝術季9件作品將陸續完成，除了在南迴各鄉鎮外，今年也會有1件作品設在台東森林公園，讓台東處處是藝術，轉角都是美。
民眾也在臉書留言「已訂好火車票了啊…怎能錯過南迴藝術季活動呢」、「以藝術，綻放台東藍！」、「可否開放藝術家或鄉民提案改造候車亭」、「很漂亮」、「太美了」；不過也有民眾認為「好看，但不實用，無法提供孩子們避夏日的酷暑而且養護不易」。（編輯：黃世雅）1110806
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。