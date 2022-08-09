台北市牛肉麵大賞比賽即日起報名 新增調理包組

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（中央社記者劉建邦、實習記者郭姸妤台北9日電）台北市商業處今天表示，台北市牛肉麵國際大賞比賽即日起開放報名至8月底，除鮮食組，今年新增調理包組，將選出前10名，預定9月17日、18日公布得獎名單。

台北市政府產業發展局商業處上午在北市府大樓1樓中庭舉辦「2022台北市牛肉麵國際大賞」記者會，副市長黃珊珊及台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍及多名業者出席。

洪金龍會前受訪表示，今年台北市牛肉麵國際大賞比賽，包含鮮食組、調理包組，鮮食組別包含紅燒、清燉、番茄、創意，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，間接改變民眾飲食習慣，選擇在家烹煮，這次比賽新增調理包組，將票選前10名，並頒發獎狀，此外，9月17日、18日比賽現場，將以現場烹煮方式進行評選。

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黃珊珊致詞說，北市府今年擴大舉辦牛肉麵節比賽，因台灣人非常喜歡吃牛肉麵，另一方面，調理包已成市民生活一部分，餐廳及飯店也紛紛加入推出相關產品，盼藉每年比賽展現台北市牛肉麵與時俱進發展。

商業處表示，今年牛肉麵比賽為近8年規模最大的競賽活動，開設鮮食組、調理包組提供大展廚藝舞台，2種組別皆透過專家評選，分2階段評分，報名期間自即日起至8月31日止，預計9月17日至18日公布各組別得獎名單及頒獎等活動，相關內容可上官網查詢。（編輯：張銘坤）1110809